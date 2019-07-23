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أخبار محلية > الفيصل يطلق جائزة إعلامية قيمتها نصف مليون.. ويأسف لعدم وجود كلمة عربية بديلة عن “سناب شات”
23/07/2019   11:23 م

الفيصل يطلق جائزة إعلامية قيمتها نصف مليون.. ويأسف لعدم وجود كلمة عربية بديلة عن “سناب شات”

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أطلق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جائزة للإعلام الجديد تحمل اسم “جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد”.

وتبلغ قيمة الجائزة نصف مليون ريال، ولها أربعة فروع: الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، والسناب شات.

وخلال إطلاق الجائزة أبدى الأمير خالد الفيصل أسفه لعدم وجود مفردة عربية مرادفة لـ”سناب شات”، مؤكداً أنه لن يقولها مرة أخرى بغير العربية، وطالباً من المسؤولين أن يقدموا له كلمة عربية بديلة حال طلبوا منه أن يقول “سناب شات” مرة أخرى.وفق “أخبار 24”.

وأُطلقت الجائزة بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ورئيس شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، ونائب وزير الحج عبد الفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين.

الفيصل يطلق جائزة إعلامية قيمتها نصف مليون.. ويأسف لعدم وجود كلمة عربية بديلة عن “سناب شات”

أخبار محلية
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