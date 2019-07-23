التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في نيوم اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.
سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس الوزراء اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها. pic.twitter.com/HXZvc0vryD
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) ٢٣ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.