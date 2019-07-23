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أخبار محلية > مصادر: هيئة النقل تلزم مركبات الأجرة بتركيب 5 كاميرات مراقبة
23/07/2019   11:22 م

مصادر: هيئة النقل تلزم مركبات الأجرة بتركيب 5 كاميرات مراقبة

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ذكرت مصادر صحفية أن هيئة النقل العام ألزمت – ضمن اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية التي انتهت من إعدادها مؤخراً- السائقين بتركيب 5 كاميرات مراقبة توزع في اتجاهات عدة بالسيارة.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة “مكة” أن الهيئة تهدف من تركيب الكاميرات لمعرفة سير الرحلة، ومنع سائقي المركبات من اتخاذ طرق أطول خلال الرحلة للحصول على أجرة أعلى.

وأشارت إلى أن اللائحة اشترطت ربط الكاميرات بنظام DVR لسيارات الأجرة العامة والعائلية وأجرة المطار، لتسجيل وحفظ الرحلات لمدة ستة أشهر، مع إلزام الشركات ونظام توجيه المركبات بتركيب جهاز تتبع في كل مركبات الأجرة.

مصادر: هيئة النقل تلزم مركبات الأجرة بتركيب 5 كاميرات مراقبة

أخبار محلية
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