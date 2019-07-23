كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن الفرق بين النظارات الأصلية والنظارات المقلدة، مشيرةً إلى مزايا النظارات الأصلية وعيوب ومخاطر النظارات المقلدة على العين.
وبيّنت الوزارة أن النظارات الأصلية تتميز بأنها مريحة للعين وآمنة للاستخدام، كما أن لها دورا كبيرا في حماية العين، منوهةً إلى أن اسمها يكون منقوشاً ومحفوراً من الداخل، كما يظهر اسم الماركة على العدسات عند تعرّضها للضوء.
كما توفّر النظارات الأصلية حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن حصول المشتري على كارت ضمان ورقم تسلسلي عند شرائها من الوكلاء المعتمدين.
فيما تسبّب النظارات المقلدة ضعف النظر والصداع وجفاف العين، حيث إنها لا توفر حماية كافية من الشمس ومصنعة من معادن رخيصة، فضلاً عن كون المفاصل غير محكمة وغير مريحة ولا تمنع الأشعة المنعكسة والأشعة البنفسجية.
وفق “أخبار 24”.