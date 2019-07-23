قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء في “نيوم” برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفويض وزير التعليم في صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، التي صدرت الموافقة عليها بقرار من اللجنة العليا لسياسة التعليم.
وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم عشرات المنازل في منطقة وادي حمص ببلدة صور باهر شرق القدس، داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف العدوان والتصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
كما أشار المجلس إلى التصرفات وانتهاكات القانون الدولي الذي تمارسه إيران، ومن ذلك احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشدداً على أن أي مساس بالملاحة البحرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه.
وفق “أخبار 24”.