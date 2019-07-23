أظهرت لقطات صورتها كاميرا مراقبة خارج مركز للشرطة، سيارة “فان” وهي تصطدم بسيارة تابعة للشرطة أمس (الإثنين) في إحدى ضواحي سيدني في أستراليا، فيما لاذ قائدها بالفرار.
وقالت الشرطة إنها أطاحت بقائد المركبة (28 عاما)، بعد ساعة من الحَادثة، وعند تفتيش المركبة كانت المفاجأة بالعثور على نحو 270 كيلوجراماً من مخدر “الميثامفيتامين” محملة داخل السيارة وتُقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي.
ونشرت الشرطة صوراً للمخدرات التي كانت معبأة في صناديق من الورق المقوى داخل السيارة.
وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على السائق ووجهت له تهمتي نقل المخدرات والقيادة المتهورة تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة.
وفق “أخبار 24”.