“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً في مهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بتبوك

نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً بمواطن هرب حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وصرحت الوزارة أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على المدعو عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وأضافت أن المذكور أُحيل إلى المحكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وفق “أخبار 24”.