قال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إنه جرى توظيف 65.94 ألف باحث وباحثة عن العمل، من خلال البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، بنهاية العام الماضي.

وأوضح الصندوق في تقريره السنوي لعام 2018، أن الإناث استحوذن على 38.18 ألف وظيفة بنسبة 58% من إجمالي من تم توظيفهم، بينما بلغ عدد الذكور 27.76 ألف وبنسبة 42 %.

وحلت منطقة الرياض في صدارة المدن التي تم توظيف باحثين عن العمل فيها من خلال “حافز” بنحو 18.2 ألف وظيفة، تلتها مكة المكرمة بـ15.8 ألف وظيفة، ثم المنطقة الشرقية بـ10.48 ألف وظيفة.

وفيما يلي جدول يوضح عدد الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز منذ إطلاقه في 2011 وحتى نهاية 2018.

عدد من تم توظيفهم من خلال برنامج حافز

المنطقة

ذكور

إناث

المجموع

الرياض

5006

13164

18170

مكة المكرمة

6622

9148

15770

المنطقة الشرقية

3910

6572

10482

المدينة المنورة

2746

2116

4862

عسير

2294

1643

3937

جازان

1790

1156

2946

القصيم

1079

1133

2212

تبوك

1024

914

1938

حائل

808

590

1398

نجران

545

554

1099

الجوف

695

311

1006

الحدود الشمالية

565

300

865

الباحة

438

275

713

أخرى

242

297

539

الإجمالي

27764

38173

65937

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “حافز” يدعم المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف مستدامة ومناسبة، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل.

ويشمل برنامجين: حافز البحث عن عمل وبلغ عدد مستفيديه بمختلف المناطق نحو 273 ألف مواطن ومواطنة، وحافز صعوبة الحصول على عمل واستفاد منه نحو 265 ألف مواطن ومواطنة في أنحاء المملكة المختلفة.وفق “أخبار 24”.

تفاصيل المستفيدين من برامج حافز في عام 2018

المنطقة

حافز البحث عن عمل

حافز صعوبة الحصول على عمل

الإجمالي

الرياض

60671

62803

123474

مكة المكرمة

51812

52768

104580

المنطقة الشرقية

34695

40235

74930

عسير

25988

22214

48202

المدينة المنورة

24564

20771

45335

جازان

17107

14620

31727

القصيم

14247

12704

26951

تبوك

12689

10572

23261

حائل

8185

7272

15457

الجوف

7468

6113

13581

نجران

5607

6160

11767

الحدود الشمالية

4583

3875

8458

الباحة

4281

4050

8331

أخرى

1036

627

1663

الإجمالي

272933

264784

537717