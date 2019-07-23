قال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إنه جرى توظيف 65.94 ألف باحث وباحثة عن العمل، من خلال البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، بنهاية العام الماضي.
وأوضح الصندوق في تقريره السنوي لعام 2018، أن الإناث استحوذن على 38.18 ألف وظيفة بنسبة 58% من إجمالي من تم توظيفهم، بينما بلغ عدد الذكور 27.76 ألف وبنسبة 42 %.
وحلت منطقة الرياض في صدارة المدن التي تم توظيف باحثين عن العمل فيها من خلال “حافز” بنحو 18.2 ألف وظيفة، تلتها مكة المكرمة بـ15.8 ألف وظيفة، ثم المنطقة الشرقية بـ10.48 ألف وظيفة.
وفيما يلي جدول يوضح عدد الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز منذ إطلاقه في 2011 وحتى نهاية 2018.
|
عدد من تم توظيفهم من خلال برنامج حافز
|
المنطقة
|
ذكور
|
إناث
|
المجموع
|
الرياض
|
5006
|
13164
|
18170
|
مكة المكرمة
|
6622
|
9148
|
15770
|
المنطقة الشرقية
|
3910
|
6572
|
10482
|
المدينة المنورة
|
2746
|
2116
|
4862
|
عسير
|
2294
|
1643
|
3937
|
جازان
|
1790
|
1156
|
2946
|
القصيم
|
1079
|
1133
|
2212
|
تبوك
|
1024
|
914
|
1938
|
حائل
|
808
|
590
|
1398
|
نجران
|
545
|
554
|
1099
|
الجوف
|
695
|
311
|
1006
|
الحدود الشمالية
|
565
|
300
|
865
|
الباحة
|
438
|
275
|
713
|
أخرى
|
242
|
297
|
539
|
الإجمالي
|
27764
|
38173
|
65937
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “حافز” يدعم المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف مستدامة ومناسبة، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل.
ويشمل برنامجين: حافز البحث عن عمل وبلغ عدد مستفيديه بمختلف المناطق نحو 273 ألف مواطن ومواطنة، وحافز صعوبة الحصول على عمل واستفاد منه نحو 265 ألف مواطن ومواطنة في أنحاء المملكة المختلفة.وفق “أخبار 24”.
|
تفاصيل المستفيدين من برامج حافز في عام 2018
|
المنطقة
|
حافز البحث عن عمل
|
حافز صعوبة الحصول على عمل
|
الإجمالي
|
الرياض
|
60671
|
62803
|
123474
|
مكة المكرمة
|
51812
|
52768
|
104580
|
المنطقة الشرقية
|
34695
|
40235
|
74930
|
عسير
|
25988
|
22214
|
48202
|
المدينة المنورة
|
24564
|
20771
|
45335
|
جازان
|
17107
|
14620
|
31727
|
القصيم
|
14247
|
12704
|
26951
|
تبوك
|
12689
|
10572
|
23261
|
حائل
|
8185
|
7272
|
15457
|
الجوف
|
7468
|
6113
|
13581
|
نجران
|
5607
|
6160
|
11767
|
الحدود الشمالية
|
4583
|
3875
|
8458
|
الباحة
|
4281
|
4050
|
8331
|
أخرى
|
1036
|
627
|
1663
|
الإجمالي
|
272933
|
264784
|
537717