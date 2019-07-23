زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان عدداً من المراكز الأمنية والوحدات والفرق الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، ووقف على مدى جاهزية هذه الوحدات وسير العمل فيها.
حيث وقف نائب أمير مكة على سير العمل في مركز القيادة والمراقبة الميدانية، واستمع من مسؤولي المركز لشرح عن أعمال المركز وكيف يؤدي الدور المناط به.
كما زار نقطة الفرز بالشميسي على الطريق السريع بين جدة ومكة وتفقد سير العمل فيها، كما اطلع على الإجراءات الأمنية المطبقة لتسهيل دخول الحجاج إلى مكة، وآلية ضبط المخالفين ومنعهم من الدخول إلى مكة.
يُذكر أن نقطة الفرز بالشميسي تخصص 8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات، وتوفر 4 دوريات، كما أن النقطة مزودة بالكوادر البشرية اللازمة من ضباط وأفراد، بالإضافة لكوادر وموظفي الجهات ذات العلاقة المشاركة في ضبط مخالفي تعليمات الحج.
وفق “أخبار 24”.