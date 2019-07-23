في أول اعتراف رسمي.. عمران خان: باكستان أبلغت أمريكا بمكان اختباء بن لادن

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن مخابرات بلاده قدمت معلومات، قادت الاستخبارات الأمريكية لتحديد مخبأ زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ما مكّن الأخيرة من العثور عليه وقتله.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول باكستاني عن الدور الذي لعبته بلاده في عثور الاستخبارات الأمريكية على المنزل المحصن، الذي أقام فيه أسامة بن لادن في أبوت أباد (على بعد نحو 100 كم شمال العاصمة الباكستانية إسلام أباد)، ومن ثم قتله في مايو 2011.
وكانت باكستان ترفض لعدة سنوات الاعتراف بدورها في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد مكان تواجد بن لادن، إلا أن رئيس المخابرات الباكستانية المتقاعد أسد دراني، ذكر في كتاب أصدره عام 2018، أنه على الأرجح أن تكون باكستان أبلغت الولايات المتحدة بمكان اختباء بن لادن.وفق “أخبار 24”.
وجاءت اعترافات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً في أول زيارة له منذ انتخابه قبل عام، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “فوكس نيوز”، أشار فيها إلى أن معلومات مكالمة هاتفية ساعدت الاستخبارات الباكستانية في تحديد مخبأ بن لادن.