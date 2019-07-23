مسؤول: رصد 200 شهادة مزورة العام الماضي.. ونحو ألفي ممارس صحي يوقفون سنوياً

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة رصدت خلال العام الماضي 200 شهادة مزورة، مشيراً إلى أن ما بين 1000 إلى 2000 ممارس صحي يوقفون عن العمل سنوياً لأسباب متنوعة.
وحول كشف الشهادات المزورة أوضح الدكتور عبده، وفقاً لـ”الرياض”، أن الهيئة تستعين بشركة عالمية مختصة في توثيق الشهادات لكشف التزوير، وفي حال كشف شهادة مزورة لمواطن فسيصدر قرار بفصله عن العمل، وفي حال كان صاحب الشهادة المزورة وافداً سيرحل من المملكة نهائياً.
وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية إلى أن أسباب إيقاف الممارسين الصحيين تتمثل معظمها في الأخطاء الطبية وغيرها، موضحاً أن دور الهيئة في قضايا الأخطاء الطبية يقتصر على التأكد من أن المحكمين في القضايا والمراجعين للملفات الطبية هم في نفس تخصص القضية.