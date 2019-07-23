“بيئة الشرقية” تنفي تلقيها بلاغات بظهور أسماك القرش بالقرب من شواطئ المنطقة

نفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية صحة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أسماك قرش بالقرب من سواحل المنطقة، تعرّض حياة ممارسي السباحة والمتنزهين للخطر.
وأكد مدير عام الفرع المهندس عامر المطيري، وفقاً لـ”اليوم”، أن فرع الوزارة لم يرِد إليه أو لمكاتب الوحدات التابعة له أي بلاغ، يفيد بمشاهدة أسماك القرش بالقرب من شواطئ المنطقة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن المقاطع المتداولة ليس فيها ما يدل على مكان التصوير أو توقيته.
وكانت أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن ظهور عدد من أسماك القرش بشواطئ الشرقية، بالإضافة لانتشار مقاطع تظهر وجود أسماك قرش، قيل إنها صورت بشواطئ الشرقية، وحذر ناشروها ومتداولوها من السباحة أو التنزه بالقرب من تلك الشواطئ.