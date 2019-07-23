“التخصصات الصحية” تُطلق برنامجاً لتدريب 24 ألفاً من موظفي الصحة لمناصب قيادية

أطلقت هيئة التخصصات الصحية، ممثلة بأكاديمية القيادة الصحية، برنامجاً تدريبياً لتهيئة ما لا يقل عن 10% من موظفي الوزارة، بهدف تطوير مهاراتهم ليكونوا قيادات فاعلة في منشآتهم.
وأوضحت أنه تم اختيار 24 ألفاً من منسوبي وزارة الصحة في جميع أنحاء المملكة من الموظفين أصحاب التأثير في منشآتهم، لتعزيز معرفتهم واكتساب الرؤى والأفكار حتى يكونوا مهيئين لأدوار قيادية، سعياً لإنجاح التحول في القطاع الصحي.
وبيّنت الهيئة أن برنامج القيادة يتكون من ثلاثة محاور رئيسة هي: قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة التغيير، كما تضمن التدريب تأهيل المشاركين ليكونوا ذوي أثر فعّال في منشآتهم لضمان تحقيق الكفاءة القصوى.
وأشارت إلى أنه سيتم منح المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة تخرّج من أكاديمية القيادة الصحية بعد إكمالهم 6 مواد بمجموع 22 درساً.وفق “أخبار 24”.