عنبر يستدعي 24 لاعبا إلى الأخضر

حدَّد يوسف عنبر، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد غدٍ موعدًا لبدء معسكر مغلق في الرياض، تتخلله مباراتان تجريبيتان، استعدادًا لبطولة غرب آسيا للمنتخبات، حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ “الرياضية”.
ويخوض المنتخب البطولة الشهر المقبل في العراق بجهاز فني مؤقت، يقوده عنبر، وتشكيلة رديفة.
ولفتت المصادر نفسها إلى استقرار المدرب على استدعاء 24 لاعبًا للمعسكر، بينهم لاعب من الدرجة الأولى، فيما يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماءهم فور فحصهم بواسطة الجهاز الطبي للمنتخب.
ووفقًا للمصادر، يخطط الجهاز لخوض المباراتين التجريبيتين أمام فريقين محليين.
ويضم جهاز عنبر كلًّا من يوسف الغدير، ومشبب زياد، مدربين مساعدين أول وثان، وعبد اللطيف الحسيني، مدرب لياقة، وعادل المويجد، مدرب حراس مرمى، وجبريل العميري، محلل فيديو.
وتتألف البطولة من مجموعتين، تضم الثانية الأخضر، والأردن، والكويت، والبحرين، فيما تضم الأولى العراق، المنتخب المضيف، ولبنان، وفلسطين، واليمن، وسوريا.