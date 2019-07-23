تعليق مصير بوتيا مع الهلال إلى نهاية المعسكر

قرر الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، تأجيل حسم مصير المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، إلى نهاية المعسكر.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى توجه إلى الإبقاء على اللاعب في حال عدم حسم صفقة تجريها إدارة النادي مع لاعب أجنبي.
في الجانب الآخر، ستجد إدارة النادي صعوبة في الاستغناء عن المحترف الإسباني الآخر جوناثان سوريانو الذي رفض أي تسوية قبل أن يحصل على كامل حقوقه المالية والبالغة 15 مليون ريال.
وتكثف إدارة النادي جهودها مع أكثر من وسيط لإيجاد حل يساعد في انتقال اللاعب سواء بالإعارة أو شراء ما تبقى من عقده.
من جهة أخرى، غادر المحترف الأسترالي ميلوش ديجينك، مقر معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على إعارته لمدة عام واحد إلى النجم الأحمر الصربي مع خيار شراء العقد.
وقد عبّر اللاعب، في حسابه على «تويتر»، عن شكره لكل الهلاليين على ما وجده منهم من دعم وقال: «شكراً للجميع في الهلال النادي الذي جعلني أشعر أنني كنت في أكبر عائلة في آسيا، وأنا أقدر المودة والحب الذي تلقيته من الجماهير لمدة 6 أشهر.
آمل أن ألتقيكم مجدداً يا رفاق في المستقبل وفي الوقت الحالي. وداعاً، وأتمنى لكم كل التوفيق».