رئيس الهلال يجتمع بالدوسري.. ورازفان يرفض عروض كادش

عاود الفريق الأول في نادي الهلال تدريباته الاعتيادية في معسكره المقام بالنمسا وسط متابعة رئيس النادي فهد بن نافل، الذي وجد منذ يومين في معسكر الفريق، وواصل الثلاثي سلمان الفرج ونواف العابد ومتعب المفرج برامجهم التأهيلية المعدة لهم من قبل الجهاز الفني، وسيجري الفريق مساء اليوم (الثلاثاء) تدريبا اعتياديا يسبق مواجهة أودينيزي الإيطالي وديا غد (الأربعاء) وهي المباراة الودية الأخيرة للهلال في معسكره بالنمسا، على أن تعود البعثة عبر طائرة خاصة إلى الرياض يوم الخميس المقبل.
وعلمت «الرياض» بأن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو رفض جميع العروض المقدمة لكسب خدمات المدافع حسن كادش، مفضلا الاعتماد عليه كلاعب احتياطي خلال الموسم.
من جانبه، ينتطر أن يعقد رئيس الهلال اجتماعه مع لاعب الوسط سالم الدوسري للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق ثلاثة مواسم بعد اقتراب دخول اللاعب الفترة الحرة ورغبته المواصلة في صفوف الفريق «الأزرق».