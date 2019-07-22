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اخبار رياضية > دياز ينفي التفاوض مع الاتحاد السعودي لخلافة بيتزي
22/07/2019   11:02 م

دياز ينفي التفاوض مع الاتحاد السعودي لخلافة بيتزي

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نفى الأرجنتيني إيميليانو دياز، مساعد المدرب الشهير رامون دياز، وجود مفاوضات بينهم وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مسؤولية المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وربطت أخبار صحافية، المدرب الأرجنتيني المعروف رامون دياز، بتدريب المنتخب السعودي لكرة القدم الذي لم يتعاقد مع مدير فني منذ انتهاء عقد خوان أنطونيو بيتزي مطلع العام الجاري.

وقال إيمليانو دياز لـ”العربية”: ليس هناك مفاوضات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم نتلقى اتصالاً لا من المسؤولين وكذلك وكيل أعمالنا بشأن هذه المهمة.

وزاد: لا نعرف حقيقة هذه الأخبار، لكن سنكون سعداء للغاية بالعودة إلى السعودية من جديد بعد الفترات التي عشناها هناك.

ودرب مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ناديي الهلال والاتحاد في السعودية، وحقق مع الأول الثنائية المحلية 2016-2017، وفي الموسم الثاني تمت إقالته بشكل سريع بعد 3 جولات من بداية الدوري.

دياز ينفي التفاوض مع الاتحاد السعودي لخلافة بيتزي

اخبار رياضية
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