كاتب رياضي.. ما نبي “حمدالله” يعتقد أنه أكبر من النصر!

اثار الكاتب والناقد الرياضي سلطان الزايدي قلق الجماهير النصراوية حول رغبة نادي النصر بالتعاقد مع المحترف السنغالي “دياني” وعدم انضمام المحترف المغربي”عبدالرازق حمدالله” لمعسكر الفريق حتى الأن.
وكتب الزايدي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : بديت أشك في استمرار حمدالله مع النصر وموضوع السنغالي دياني مش صدفة ..!!وفق “المرصد”.
وأضاف ” يارب تطلع شكوكي غلط وفي نفس الوقت ما نبي حمدالله يعتقد أنه أكبر من النصر، المفروض يكون اليوم في المعسكر مثل ما قال.
بديت اشك في استمرار #حمدالله مع #النصر وموضوع السنغالي دياني مش صدفة ..!!
يارب تطلع شكوكي غلط وفي نفس الوقت ما نبي حمدالله يعتقد انه اكبر من النصر، المفروض يكون اليوم في المعسكر مثل ما قال. pic.twitter.com/Udievr9cNf
— سلطان الزايدي (@zaidi161) July 22, 2019