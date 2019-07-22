السماري يطلق تغريدة عن النادي الأهلي تشعل تويتر والصبحان يرد!

أطلق الكاتب والإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري تغريدة مثيرة عن النادي الأهلي .
وكتب السماري عبر حسابه الرسمي على تويتر” الأهلي ليس بحاجة إلى فزعة من السماري أو من غيره، الأهلي قلعة الكؤوس ،الأهلي نادي أبناء الملوك، الأهلي ليس نادي فساد ولم يتهم غالبية رؤسائه بالفساد وتراكم الديون.
وأضاف قائلاً” الأهلي لم يشطب ويوقف نجومه بسبب المنشطات، انتهى زمن اللف والدوران والكذب والتزوير”.
من جانبه رد الإعلامي حسن الصبحان ” وهذا ماكنت أقوله واتحدى فيه، أن هناك إعلاميين يدعون هلاليتهم وهم ليسوا هلالييين حقيقين فقط حبا في دعم جمهور الهلال وعند أي موقف تبان حقيقه ميولهم ….. اتفق معك أن الاهلي نادي كبير وعظيم وراقي”.وفق “المرصد”.
#الأهلي ليس بحاجة إلى فزعة من السماري أو من غيره
الأهلي قلعة الكؤوس
الأهلي نادي أبناء الملوك
الأهلي ليس نادي فساد رلم يتهم غالبية رؤسائه بالفساد وتراكم الديون
الأهلي لم يشطب ويوقف نجومه بسبب المنشطات
انتهى زمن اللف والدوران والكذب والتزوير #تدل_دربها
— عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) July 21, 2019