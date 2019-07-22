“قياس”: فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة للطلاب اليوم.. والطالبات الإثنين المقبل

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة (ورقي) للطلاب، فيما سيتاح التسجيل للطالبات يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو.
وأوضح المركز أن اليوم سيبدأ تسجيل طلاب الصف الثالث الثانوي مواليد 1 /1 /1424 وما قبل (الفترة الأولى والثانية)، وسيغلَق التسجيل للفترة الأولى يوم 1 سبتمبر 2019، في حين سيغلَق التسجيل للفترة الثانية يوم 19 يناير 2020.
وبخصوص الطالبات، ستكون بداية التسجيل لطالبات الثالث الثانوي مواليد 1/ 1/ 1424 وما قبل (للفترة الأولى والثانية) يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو، ونهاية التسجيل للفترة الأولى 1 سبتمبر، ونهاية التسجيل للفترة الثانية 19 يناير 2020.وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة لبقية الطلاب والطالبات، سيكون التسجيل متاحاً أمامهم اعتباراً من يوم الإثنين بعد القادم، الموافق 5 أغسطس.
وأوضح “قياس” أن التسجيل المتأخر يبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر، وينتهي قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة حسب توافر المقاعد، مشيراً إلى أنه في حال عدم تمكن الطالب من التسجيل في الاختبارات الورقية، فيمكنه التسجيل في الاختبارات المحوسبة، وهي مماثلة للاختبارات الورقية، ومواعيد التسجيل فيها متاحة طوال العام.