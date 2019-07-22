أمر ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، أمراً ملكياً بتعيين عضو جديد في هيئة كبار العلماء.
وأمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.
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