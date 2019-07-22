نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمر ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء
22/07/2019   10:59 م

أمر ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء

+ = -
1301

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، أمراً ملكياً بتعيين عضو جديد في هيئة كبار العلماء.

وأمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

أمر ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054726.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.