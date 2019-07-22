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أخبار محلية > “التحالف”: ميليشيات الحوثي استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً
22/07/2019   10:58 م

“التحالف”: ميليشيات الحوثي استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً

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قال المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخا باليستياً.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين أن التحالف دمر قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا، وتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة داخل صنعاء.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية تنتهك القوانين الإنسانية بارتكابها جرائم حرب، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تعطيلها العمل الإغاثي والحركة التجارية في الموانئ اليمنية واحتجازها 51 ألف طن مساعدات إغاثية موجهة للشعب اليمني.وفق “أخبار 24”.

وجدد المالكي التأكيد على أن عاصفة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني، مشيراً إلى استمرار العمليات الإنسانية لدعم الشعب اليمني.

وشدد على أن تهديد الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الدولي.

“التحالف”: ميليشيات الحوثي استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً

أخبار محلية
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