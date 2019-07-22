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أخبار المناطق > إغلاق متنزه الردف اعتباراً من الغد للتجهيز لفعاليات موسم الطائف
22/07/2019   10:58 م

إغلاق متنزه الردف اعتباراً من الغد للتجهيز لفعاليات موسم الطائف

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أعلنت أمانة محافظة الطائف أنه سيتم إغلاق متنزه الردف اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء؛ وذلك للاستعداد والتجهيز لاحتضان فعاليات موسم الطائف، من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويبدأ موسم الطائف في الأول من أغسطس ويستمر لمدة شهر كامل، حيث سيقدم تجربة فريدة من نوعها يجتمع فيها التراث والثقافة مع الطبيعة والمغامرة في أجواء حماسية وترفيهية مميّزة.

ويضم موسم الطائف عدداً من الفعاليات والمهرجانات المتميزة، منها سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وسادة البيدة، بالإضافة إلى حوالي 70 فعالية أخرى.وفق “أخبار 24”.

إغلاق متنزه الردف اعتباراً من الغد للتجهيز لفعاليات موسم الطائف

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