تزامناً مع انعقاد اجتماع لجنة الطوارئ البريطانية، اليوم الإثنين، نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية صوراً لأفراد طاقم ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز من قبل قطع بحرية حربية إيرانية.
وأظهرت الصور بعض أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 عاملا وموظفا، من بينهم عدد من الطهاة إضافةً إلى أفراد الطاقم المحتجز بزيهم الأحمر وهم في اجتماع مع مسؤول إيراني، حيث قال أحدهم: “لا تنظروا إلى الكاميرا”.
ولبحث آخر التطورات في الأزمة وسبل التعامل معها، تعقد لجنة الطوارئ الحكومية “كوبرا” اجتماعها اليوم برئاسة “تيريزا ماي”، ما قد يسفر عن تجميد أصول إيرانية في المملكة المتحدة.
وفق “أخبار 24”.