خروج 23 ألف وافد من سجلات هيئة المهندسين.. وارتفاع عدد السعوديين المسجلين

أظهرت إحصائيات حديثة للهيئة السعودية للمهندسين تراجع أعداد المهندسين الوافدين من سجلات الهيئة منذُ أواخر العام الماضي بنحو 23475 مهندساً، فيما ارتفع عدد المهندسين السعوديين المسجلين إلى 1781 مهندساً منذُ أواخر عام 2018.
وبينت الإحصائية أن عدد المهندسين السعوديين بلغ 37559 مهندساً مقارنة بنحو 35778 مهندساً خلال عام 2018.
كما أظهرت الإحصائية أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة خلال العام الجاري بلغ نحو 168009 مهندسين عاملين مقارنة بنحو 189703 مهندساً خلال عام 2018، يعملون في 2683 مكتبا هندسيا رئيسيا وفرعيا معتمدا.وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة العمل أبرمت اتفاقا مع الهيئة يقضي بوقف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزامهم باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.