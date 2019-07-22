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اخبار رياضية > مصادر : كاريلو هلالياً لـ 4 سنوات
22/07/2019   1:22 م

مصادر : كاريلو هلالياً لـ 4 سنوات

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توصلت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بنفيكا البرتغالي التي تملك البطاقة الدولية للاعب البيروفي كاريلو، إذ سينتقل كاريلو للزعيم بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة.

وستعلن الإدارة الهلالية خلال الساعات القادمة، إتمام التعاقد رسميا مع اللاعب كاريلو، الذي من المتوقع أن يصل صباح اليوم (الإثنين) إلى مدينة لينز النمساوية حيث تقيم البعثة الهلالية معسكرها الإعدادي.

من جانب آخر، خاض الفريق الهلالي مباراتين وديتين، الأولى أمام فريقإليريا السلوفيني وكسب الزعيم اللقاء بنتيجة 0/2 ،والثانية ضد فريق بليد السلوفيني، وفاز الهلال 0/10 .وفق “عكاظ”.

هذا وتابع رئيس النادي فهد بن نافل، وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج المباراتين، بعد وصولهما إلى النمسا للاطمئنان على سير المعسكر.

مصادر : كاريلو هلالياً لـ 4 سنوات

اخبار رياضية
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