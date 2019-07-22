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اخبار رياضية > لاعب الاتحاد السابق يعتزل كرة القدم نهائيًا
22/07/2019   1:21 م

لاعب الاتحاد السابق يعتزل كرة القدم نهائيًا

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أعلن المهاجم الجزائري عبدالمالك زياية، لاعب نادي الاتحاد السابق، ولاعب اتحاد عنابة الجزائري، إعتزاله لعب كرة القدم نهائياً.

وقال زياية صاحب الـ 35 عامًا: ” أعلن اعتزالي لكرة القدم نهائياً أشكر كل من ساندني خلال مشواري الكروي ” .

وأضاف: ” أود أن أشكركم جميعاً على الدفئ والحب الذي أظهرتموه لي للأسف وصلنا إلى هذه اللحظة التى لم أكن أتمنى أبدًا أن نصل إليها لأنها النهاية ” .وفق “الرياض”.

يذكر أن زياية احترف في الاتحاد بين عامي 2009 و2011، ولعب للفريق 29 مباراة بدوري المحترفين، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع هدفين آخرين.

لاعب الاتحاد السابق يعتزل كرة القدم نهائيًا

اخبار رياضية
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