الاتحاد يختبر جاهزية لاعبيه أمام ليدز

يخوض فريق الاتحاد عصر اليوم (الاثنين) ثالث مبارياته الودية أمام فريق ليدز يونايتد الإنجليزي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، ويسعى المدرب التشيلي لويس سييرا خلال المباراة الكشف عن مدى جاهزية اللاعبين لياقياً، كون الفريق الذي سيواجهه أحد الأندية التي تملك عناصر قوية ولدى مدربهم خطة لعب تصعب على المنافسين مجاراتهم، إذ سيعتمد سييرا على وضع التكيتك وتجربة اللاعبين في بعض المراكز، وتأتي المباراة الودية الثالثة بعد أن نجح الفريق في تحقيق الفرز في اللقائين الماضيين حيث تأتي تلك المباريات ضمن البرنامج الإعدادي الذي يقيمه الفريق في مدينة مانشستر الإنجليزية، وقد تركزت التدريبات خلال الأيام الماضية على فترتين صباحية ومسائية، خُصصت الأولى على رفع المعدل اللياقي والبدني للاعبين، وبينما تركزت الحصة المسائية على خلق الانسجام داخل أرضية الملعب وإجراء مناورات على مساحات كبيرة.وفق “الرياض”.
وكان الفريق الاتحادي لعب لقاءه الودي الأول أمام فريق بولتن الانجليزي واستطاع الاتحاد تحقيق الفوز بنتيجة 2/3، بينما تغلب الاتحاد في لقائه الودي الثاني على فريق بوري الإنجليزي بنتيجة 1-3، وسيكون الاختبار الحقيقي عصر اليوم لقوة الفريق المنافس، إذ يسعى المدرب من خلالها لوضع العديد من الخطط التكتيكية لمعرفة الخطة المناسبة للفريق.