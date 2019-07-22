رازفان يعتمد قائمة «الآسيوية».. وكاريـلو يبـعد إدواردو

خاض الفريق الأول في نادي الهلال مباراتيه الوديتين في معسكره المقام بالنمسا: الأولى أمام إليريا ليوبليانا السلوفيني، وانتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما المدافع محمد جحفلي، ولاعب الوسط سباستيان جيوفينكو.
ومباراته الثانية أمام فريق بليد السلوفيني، وانتهت كذلك بفوز الهلال بسبعة أهداف مقابل لا شيء، وشهد معسكر الهلال في النمسا وجود رئيس النادي فهد بن نافل وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج.
فيما ينتظر اليوم أن ترفع إدارة الهلال القائمة الآسيوية الأولية لمباراة فريقها أمام الأهلي، التي ستقام يوم السادس من أغسطس المقبل، على أن يسمح بالتغيير تعديلا على القائمة حتى 29 يوليو.
وبحسب مصادر «دنيا الرياضة» ستضم قائمة الهلال الأولية كلا من المدافع الكوري جونغ هيون سو، ولاعب الوسط الإيطالي سابستيان جيوفينكو، والبيروفي أندري كاريلو، والمهاجم الفرنسي جوميز.