الفرحان: القادسية تحول إلى «سوبر ماركت»

وصف كابتن القادسية سابقاً محمد الفرحان ناديه بـ «سوبر ماركت»، موضحاً أن الأندية الأخرى وقعت مع نجوم الفريق وركائزه الأساسية دون تصرف من إدارة مساعد الزامل، التي فرطت في كثير من اللاعبين في الوقت الذي تحتاج إليهم للعودة إلى دوري المحترفين.
وأبدى استياءه من تعاقدات «البيت القدساوي» التي أعلنها في الأيام الماضية، مبيناً أن الفريق يحتاج إلى لاعبي الخبرة إلى جانب الوجوه الشابه لخلق توازن للمجموعة، والتعامل الجيد مع دوري الدرجة الأولى الذي يعتبر صعبا جداً.
وقال: «إن كان هناك توجّه للإدارة للتخلص من لاعبي الخبرة والاعتماد على لاعبي درجة الشباب فقط، فهذه سياسة غير جيدة، ولن تخدم الفريق الذي ينتظره اختبار صعب للعودة إلى دوري الأضواء، وربما يهبط القادسية للدرجة الثانية مع نهاية الموسم لعدم وجود عناصر الخبرة؛ فاللاعبون الكبار يخدمون خطط المدرب ويساعدون زملاءهم على تطبيق التكتيك بشكل مثالي، ويجيدون التعامل مع ظروف المباريات».وفق “الرياض”.
وأضاف: «الفريق يحتاج إلى عناصر أجنبية مؤثرة ولا بد أن تُختار بعناية من خلال نظرة فنية بحتة، تقيّم أداء اللاعبين وليسوا كمحترفين الموسم الماضي الذين لم ينجح منهم سوى الأستراليين الحارس جاك دونكان والمدافع رايس ويليامز».
وختم حديثه بالقول: «القادسية بيت الجميع، ونحن كلاعبين تشرفنا بخدمة هذا الكيان العظيم، وأبناء القادسية ولاعبوه السابقون لا بد أن يكون لهم وجود للعمل في النادي، وهم أولى من غيرهم كونهم أمضوا أعواما طويلة من أعمارهم في خدمة الكيان».