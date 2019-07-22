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أخبار محلية > طفل مصري فقد والديه في حادِث مأساوي.. شاهد كيف احتضنه أهل المدينة وتسابقوا لنجدته
22/07/2019   1:13 م

طفل مصري فقد والديه في حادِث مأساوي.. شاهد كيف احتضنه أهل المدينة وتسابقوا لنجدته

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نشرت مبادة خير أمة مقطعا مصورا يوثق موقفا إنسانيا مؤثرا ونبيلا لأهل المدينة المنورة، الذين التفّوا حول طفل مصري فقد والديه في حادِث مروري.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل وسما تحت عنوان “لست وحدك يا عبدالعزيز”، والذي شهد تفاعلا كبيرا مع قصته، وقام كثيرون بزيارته بالمستشفى دعما له، وتأكيدا على أن أهل المدينة هم أهله.

وقال مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة الدكتور أيمن خرابة، إنه تم استقبال الطفل بعد حادِث مأساوي تعرضت له أسرته بطريق سفرها من مدينة رابغ إلى المدنية، أسفر عن وفَاة والديه.وفق “أحبار 24”.

وأشار إلى أن الطفل عبدالعزيز تعرض لكسور في الفخذ وكسر في الحوض وتم تنويمة في المستشفى، وإجراء عملية جراحية له لتثبيت الكسر في الفخذ، أما كسر الحوض فسيتم علاجه تحفظيا، وهو ما يحتاج راحة ستستمر نحو أربعة أسابيع، وسيظل في المستشفى أسبوعا أخر للاطمئنان على حالته.

طفل مصري فقد والديه في حادِث مأساوي.. شاهد كيف احتضنه أهل المدينة وتسابقوا لنجدته

أخبار محلية
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