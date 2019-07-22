أعلن برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان تخصيص نحو 3.9 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان المجمعة بمنطقة الرياض.
وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
وأكد البرنامج استمراره في فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي استثناءات في تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.
وفق “أخبار 24”.