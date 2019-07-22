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أخبار محلية > العثور على مفقود الأفلاج وقد علقت سيارته في الرمال وإحدى الآبار أبقته على قيد الحياة
22/07/2019   1:11 م

العثور على مفقود الأفلاج وقد علقت سيارته في الرمال وإحدى الآبار أبقته على قيد الحياة

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نجحت فرق “إنجاد” للبحث والإنقاذ ومتطوعون، في العثور فجر اليوم (الإثنين) على المواطن المفقود في محافظة الأفلاج منذ السبت الماضي، وذلك في منطقة صحراوية غربي المحافظة.

وكان ذوو المواطن المفقود، وهو في العقد الرابع من العمر وفقاً لـ”سبق”، أبلغوا عن فقدانه، وانقطاع الاتصال به منذ مساء السبت، فاستُنفر عددٌ من ذويه وأقاربه وأعضاء فريق “إنجاد” وعدد من المتطوعين للبحث عنه.

وعُثر على المفقود مستظلاً تحت شجرة، واتضح أن مركبته علقت في منطقة رملية غرب المحافظة، وذهب إلى إحدى الآبار البرية وتزود بالماء، ثم ترجل عن مركبته وقرر العودة راجلاً، إلا أنه استدرك خطورة ذلك، فتوقف واستظل تحت إحدى الأشجار، حيث عثرت عليه فرق البحث.

العثور على مفقود الأفلاج وقد علقت سيارته في الرمال وإحدى الآبار أبقته على قيد الحياة

أخبار محلية
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