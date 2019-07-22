نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السلطان قابوس بيوم النهضة لسلطنة عُمان
22/07/2019   1:09 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السلطان قابوس بيوم النهضة لسلطنة عُمان

+ = -
781

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم الشعب والحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان قابوس، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق باطراد التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسطان بمناسبة ذكرى يوم النهضة، راجيا لحكومة وشعب سلطنة عُمان المزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السلطان قابوس بيوم النهضة لسلطنة عُمان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054651.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.