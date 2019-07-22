خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السلطان قابوس بيوم النهضة لسلطنة عُمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم الشعب والحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان قابوس، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق باطراد التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
من جانبه، بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسطان بمناسبة ذكرى يوم النهضة، راجيا لحكومة وشعب سلطنة عُمان المزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.