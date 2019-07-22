إغلاق مركز استضافة أطفال يوظف 20 معلمة مخالفة ويدرّس 200 طالب وطالبة في صفوف مختلطة

أغلقت لجنة مشتركة من إدارة التعليم ومكتب العمل والجوازات والشرطة بالمنطقة الشرقية مركزاً لاستضافة الأطفال، ثبت أنه يدرس المنهج المصري للأطفال، ويوظف معلمات وعاملات مخالفات، ويستقبل أطفال توحد دون الحصول على ترخيص.
وكانت اللجنة تلقت عدة شكاوى من أهالي الحي، أفادوا بأن المركز يدرّس منذ أكثر من 8 أشهر المنهج المصري في صفوف مختلطة تحت اسم دروس تقوية، لأكثر من 200 طالب وطالبة، ويوظف في تدريسهم 20 معلمة مخالفة و5 عاملات إثيوبيات مخالفات، فضلاً على مخالفات أخرى.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، فإن مالكة المركز تقدمت قبل أكثر من عام للحصول على ترخيص لاستضافة أطفال مركز التنمية الاجتماعية، ثم تحايلت على ذلك بتدريس المنهج المصري، وبينما أوقفت الجهات المعنية تدريس المنهج المصري بالمركز، عادت المالكة مرة أخرى لارتكاب ذات المخالفات.
بدوره، أوضح متحدث التعليم بالشرقية سعيد الباحص، أن اللجنة أعدت محضراً حول الواقعة تضمن التوصيات المطلوبة، تمهيدا لرفعه إلى إمارة المنطقة الشرقية.