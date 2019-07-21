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أخبار المناطق > انتشال جـثة مواطن سبعيني سقطت مركبته من أعلى جبل بالطائف
21/07/2019   11:06 م

انتشال جـثة مواطن سبعيني سقطت مركبته من أعلى جبل بالطائف

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تمكّنت فرق الإنقاذ بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، من العثور على جـثة المواطن السبعيني المفقود منذ يومين، متوفى بعد سقوط مركبته من أعلى الجبل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة وفريق “ساعد” التطوعي.

وكانت مركبة المواطن البالغ من العمر 70 عاماً قد سقطت من أعلى الجبل أثناء توجهه للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف، حيث أظهرت صور لحظة انتشال جثته من وسط الجبل بواسطة فرق الإنقاذ بالمحافظة.

وقام فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ بانتشال الجـثة، بعد أن تم بناء ممرات الصعود، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.وفق “أخبار 24”.

انتشال جـثة مواطن سبعيني سقطت مركبته من أعلى جبل بالطائف

أخبار المناطق
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