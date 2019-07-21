الجبير: احتجاز إيران السفينة البريطانية أمر مرفوض.. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ما تقوم به إيران من اعتراض الملاحة البحرية أمر مرفوض تماماً، مشدداً على أنه يتوجب على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال.
وقال إن ما تقوم به إيران من تصرفات، كاحتجازها السفينة البريطانية في الخليج العربي، يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وإنه يتوجب عليها أن تدرك ذلك.
وكتب الجبير عبر حسابه في “تويتر:” “أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً، وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال”.وفق “أخبار 24”.
وكانت إيران احتجزت الناقلة التي ترفع العلم البريطاني، فيما وصفت بريطانيا العملية بأنها “عمل عدائي”.