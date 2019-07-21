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أخبار محلية > تعرّف على أهم المعلومات عن المساهمات العقارية المتعثرة وأسبابها وطرق تصفيتها
21/07/2019   11:03 م

تعرّف على أهم المعلومات عن المساهمات العقارية المتعثرة وأسبابها وطرق تصفيتها

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شرحت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أهم المعلومات حول المساهمات المتعثرة وأسباب تعثرها، بالإضافة إلى مهام اللجنة والمساهمات التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

وأوضحت اللجنة أن المساهمات العقارية تتعثر عندما لا يستطيع المساهم الانتفاع بأسهمه العقارية ولا تحصيل قيمتها لأي سبب، مضيفةً أن أسباب التعثر ليست كلها عمليات خداع واحتيال.

وتتضمّن أسباب التعثر عدة أسباب وعوائق منها: “عوائق تنظيمية وقانونية” و”وفاة صاحب المساهمة” و”خلافات بين الشركاء” و”وجود أرض المساهمة خارج النطاق العمراني”.

وتتلخّص مهام اللجنة التي تم إنشاؤها عام 1426 هـ في إعادة حقوق المساهمين من خلال؛ “بيع عقارات المساهمة” و”تحصيل أموال المساهمين عن طريق قضاء التنفيذ”.وفق “أخبار 24”.

كما كشفت عن المساهمات التي لا تدخل ضمن اختصاص “تصفية”؛ وهي: “المساهمات التي صدرت فيها أحكام قضائية”، و”المساهمات العقارية المنشأة بعد 22 شعبان 1426هـ” إضافةً إلى المساهمات المالية “توظيف الأموال”.

وأوضحت اللجنة أن هناك مستفيدين لا يعلمون أن لهم حقوقا أو لمورثيهم لدى “تصفية”، وذلك بسبب وفاة المساهم وعدم علم الورثة بمساهمته وفقدان المساهمين سندات مساهمتهم.

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تعرّف على أهم المعلومات عن المساهمات العقارية المتعثرة وأسبابها وطرق تصفيتها

أخبار محلية
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