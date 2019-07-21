دعت هيئة الطيران المدني اليوم (الأحد)، الشركات ذات الخبرة والاختصاص للمشاركة في تشغيل عدد من الأنشطة التجارية في الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المطروحة للمنافسة هي: تأهيل نشاط الأسواق الحرة وأسواق التجزئة، تأهيل المرحلة الثانية لنشاط “خدمة الأطعمة وبيع التجزئة” بصالة المغادرة الدولية والداخلية، وتأهيل نشاط مبيعات التذاكر (سياحة وسفر)، وتأهيل نشاط عربات نقل الأمتعة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تزويد الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة بشروط التأهيل عبر البريد الالكتروني، كما أن مدة العقد ستكون 5 سنوات، حيث يكون الموعد النهائي لإبداء الرغبات من المنافسين يوم الخميس القادم.
وشددت على أنه لن يتم النظر في طلب أي جهة دون تحديد اسم النشاط المراد المنافسة علية في خانة العنوان المرسل عبر البريد الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.