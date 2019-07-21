نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير جازان يعزي أسرة العداوي غريق شلالات نياجرا
21/07/2019   10:56 م

أمير جازان يعزي أسرة العداوي غريق شلالات نياجرا

+ = -
729

قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي، والذي توفي غرقا في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة مؤخراً.

وأعرب أمير جازان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبّر ذوو وأسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن عداوي سقط في شلالات نياجرا أثناء التقاطه بعض الصور من الشلال، وعُثر على جثمانه بعد 3 أيام من سقوطه، ونُقل جثمانه للمملكة وأديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ودُفن في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة.

أمير جازان يعزي أسرة العداوي غريق شلالات نياجرا

أخبار محلية, عام
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.