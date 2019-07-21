أمير جازان يعزي أسرة العداوي غريق شلالات نياجرا

قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي، والذي توفي غرقا في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة مؤخراً.
وأعرب أمير جازان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبّر ذوو وأسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن عداوي سقط في شلالات نياجرا أثناء التقاطه بعض الصور من الشلال، وعُثر على جثمانه بعد 3 أيام من سقوطه، ونُقل جثمانه للمملكة وأديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ودُفن في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة.