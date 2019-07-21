“المحكمة الجزائية” تعلن موعداً جديداً للمتهم “عيضة الحارثي” بعد تغيبه من جلسة المحاكمة السابقة

أعلنت المحكمة الجزائية، اليوم (الأحد)، أنه نظراً لتغيب المتهم عيضة بن رداد الحارثي عن حضور جلسة المحاكمة السابقة، وعدم تمكّن الجهات المختصة من التواصل معه في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تم تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم 27 ذي الحجة 1440هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.وفق “أخبار 24”.