أعلنت لجنة المسابقات اليوم الأحد جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 الذي سيشارك فيه 16 نادياً من مختلف مناطق المملكة.
ويتكون الموسم الجديد من 30 جولة، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة، تقام على 11 ملعباً، حيث ستحتضن المنطقة الوسطى مباريات أندية النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي، الفيحاء عبر 4 ملاعب، هي استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود، مدينة المجمعة الرياضية.
فيما ستحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية الأهلي، الاتحاد، الوحدة عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتنطلق المباراة الافتتاحية في 22 أغسطس المقبل الموافق 21 ذي الحجة 1440، بين فريقي النصر وضمك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويشهد نفس اليوم مباراة فريقي الأهلي والعدالة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وفق “أخبار 24”.