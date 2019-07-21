اكتمل حجزها في 3 أيام فقط.. “سكني” يوفر 1155 أرض مجانية في مخطط عسفان بجدة

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اكتمال حجز الاراضي المجانية في مخطط عسفان السكني شمال محافظة جدة، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق عمليات الحجز في المخطط.
وقال البرنامج في بيانٍ صحفي أصدره اليوم الأحد، أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد عن 90% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، مبيناً أن العقود الموقعة مع المستفيدين من المخطط تقارب الـ 600 عقد من أصل 1155 عملية حجز تمت على كامل قطع المخطط.
وأوضح أن توقيع العقود وتسليم الأراضي يتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.
وأشار إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، ومواقع للخدمات التجارية والجهات الحكومية.وفق “أخبار 24”.
ويقع مخطط عسفان شمال مدينة جدة ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جامعة جدة، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ومدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.
يذكر أن برنامج “سكني” خصص نحو 207.3 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى مثل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، والقروض العقارية المدعومة.