استقبلت جوازات منفذ الوديعة الحدودي، اليوم الأحد أول فوج من الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، حيث استقبلتهم السلطات بكل حفاوة وترحيب، ووزعت عليهم الهدايا والورود.
وقال مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، إنه جرى إنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل سهولة ويسر، مبيناً أن جوازات المنفذ هيأت صالة الحجاج بالمنفذ ودعمتها بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج.
وأضاف أن المنفذ بات على أهبة الاستعداد لاستقبل كل أفواج الحجيج وإنهاء إجراءاتهم بالسرعة لمطلوبة خاصة بعد دعمه بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأجهزة البصمة وغيرها.
من جهته، رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف طمأنهم خلالها بوصول أولى طلائع الحجاج القادمين من اليمن.
وأبان أنه اكتملت إجراءات دخولهم إلى أراضي المملكة، وانطلقت رحلاتهم إلى مكة المكرمة وهم في راحة وطمأنينة تامين.
وفق “أخبار 24”.