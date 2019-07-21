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أخبار محلية > بعد رفع تحذير السفر.. وزير السياحة اللبناني: 100% زيادة في أعداد السياح السعوديين بلبنان في 6 أشهر
21/07/2019   5:52 م

بعد رفع تحذير السفر.. وزير السياحة اللبناني: 100% زيادة في أعداد السياح السعوديين بلبنان في 6 أشهر

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كشف وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان عن ارتفاع أعداد السياح السعوديين إلى لبنان بنسبة 100% خلال النصف الأول من العام الحالي، وصل عددهم إلى 45 ألف سائح، مقارنة بـ23 ألف سائح في العام الماضي.

وقال كيدانيان إن رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان ساهم بشكل كبير في تزايد الأعداد التي تصل إلى بلاده، مشيراً وفقاً لصحيفة “الرياض” إلى أن هناك ارتفاعاً في أعداد السياح العرب والخليجيين عموماً.

من جهته، اعتبر سفير المملكة في لبنان أن زيارة الرؤساء اللبنانيين السابقين “نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام” إلى المملكة مؤخراً، ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسينعكس أثرها الاقتصادي على لبنان، حيث توافد السياح العرب والسعوديين بشكل خاص.

يذكر أن سفارة المملكة في بيروت كانت قد أعلنت في فبراير الماضي رفع المملكة التحذير الذي كانت قد أصدرته في عام 2016 وطلبت خلاله المواطنين بعدم السفر إلى لبنان، ومبينة أن قرار الرفع جاء بعد انتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة لإصداره، مشيرة إلى أن المملكة تلقت تطمينات من الحكومة اللبنانية حول استقرار الأوضاع الأمنية.

بعد رفع تحذير السفر.. وزير السياحة اللبناني: 100% زيادة في أعداد السياح السعوديين بلبنان في 6 أشهر

أخبار محلية
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