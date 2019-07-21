بالفيديو.. تعرف علي ما قاله أول رجلين هبطا على سطح القمر عن الأمير سلطان بن سلمان

بمناسبة الذكرى الخمسين لهبوط أول إنسان على سطح القمر، استذكرت الهيئة السعودية للفضاء رسالة “نيل أرمسترونج” وزميله على الرحلة الشهيرة ، أبوللو 11 “بز ألدرن”، إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي ومسلم.
وقال أرمسترونج، أول رجل هبط على سطح الأرض، في رسالة تاريخية للأمير سلطان: “إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، مع أطيب التمنيات لمزيد من النجاح في مواصلة مسيرة التقدم والإنجازات”.
من جانبه، تحدث “ألدرن” ثاني رجل هبط على سطح القمر عن الأمير سلطان، مؤكداً أنه قائد عظيم وفعال ودائماً ما كان على تواصل مع بقية العالم، خصوصاً مَن هم في برنامج الفضاء، معرباً عن اعتزازه بمعرفته به طوال السنوات الماضية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الولايات المتحدة ودول العالم احتفلت أمس السبت بالذكرى الخمسين لهبوط أول إنسان على سطح القمر، حيث نجحت مركبة الفضاء “أبوللو 11” التابعة لوكالة “ناسا” في 20 يوليو من عام 1969 في الهبوط على القمر في إنجاز فريد للبشرية.
ويعد الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي ومسلم، حيث قام برحلة إلى الفضاء عام 1985 ضمن فريق بحثي على متن مركبة الفضاء الأمريكية ديسكفري، لإطلاق القمر الصناعي “عرب سات B1″، في رحلة استمرت عدة أيام.
#Appollo50
#أبولو50سنة#ksa 🇸🇦 pic.twitter.com/XqkSIygwcH
— الهيئة السعودية للفضاء (@Saudispace) ٢٠يوليو ٢٠١٩