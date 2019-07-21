تنبيهات برياح مُثيرة للأتربة على العاصمة الرياض.. وسحب رعدية في مكة المكرمة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات بتعرض مناطق الرياض والمدينة والشرقية اليوم (الأحد)، لرياح نشطة مُثيرة للأتربة.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض ومحافظات الأفلاج والخرج والدوادمي ووادي الدواسر، ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ يتسبب في تدني بمدى الرؤية الأفقية.
وبّين أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً منطقة المدينة المنورة، وكذلك المنطقة الشرقية في الأحساء والجبيل والدمام والقطيف، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن منطقة مكة المكرمة خاصةً العاصمة المقدسة والكامل وميسان ستتأثر بالرياح النشطة والسحب الرعدية، مبيناً أن الحالة ستتواصل حتى العاشرة مساء.