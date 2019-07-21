نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > عاملان يشكوان نادي الهلال للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة لأكثر من 6 أشهر
21/07/2019   9:28 ص

عاملان يشكوان نادي الهلال للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة لأكثر من 6 أشهر

+ = -
781

استدعت المحكمة العمالية في العاصمة الرياض ممثلاً لنادي الهلال للبت في شكوى رسمية تقدم بها وافدان يعملان بالنادي، للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة لأكثر من 6 أشهر.

وأوضحت مصادر أن الشكوى أحيلت من قبل هيئة التسوية للمنازعات العمالية بمكتب العمل بالرياض للمحكمة العمالية بسبب غياب ممثل نادي الهلال عن الحضور، وعليه تم تحديد موعد آخر للجلسة، للبت في القضية.

وأضافت، بحسب “عكاظ” أن نادي الهلال يجب عليه إنابة ممثل للحضور والرد على مطالبات العاملين أو حل المشكلة بشكل ودي، وصرف مستحقاتهما المتأخرة، وإلا سيتم إصدار قرار إلزامي ضد النادي.

عاملان يشكوان نادي الهلال للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة لأكثر من 6 أشهر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054485.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.