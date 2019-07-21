عاملان يشكوان نادي الهلال للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة لأكثر من 6 أشهر

استدعت المحكمة العمالية في العاصمة الرياض ممثلاً لنادي الهلال للبت في شكوى رسمية تقدم بها وافدان يعملان بالنادي، للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة لأكثر من 6 أشهر.
وأوضحت مصادر أن الشكوى أحيلت من قبل هيئة التسوية للمنازعات العمالية بمكتب العمل بالرياض للمحكمة العمالية بسبب غياب ممثل نادي الهلال عن الحضور، وعليه تم تحديد موعد آخر للجلسة، للبت في القضية.
وأضافت، بحسب “عكاظ” أن نادي الهلال يجب عليه إنابة ممثل للحضور والرد على مطالبات العاملين أو حل المشكلة بشكل ودي، وصرف مستحقاتهما المتأخرة، وإلا سيتم إصدار قرار إلزامي ضد النادي.