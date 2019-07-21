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اخبار رياضية > رئيس “اتحاد القدم” يشكر القيادة على استراتيجية دعم الأندية الرياضية
21/07/2019   9:28 ص

رئيس “اتحاد القدم” يشكر القيادة على استراتيجية دعم الأندية الرياضية

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رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الامتنان والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إعلان استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

وأكد المسحل أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة على تهيئة كل السبل لدعم الشباب والرياضة وتذليل كل العقبات من أجل مواصلة السير نحو المنجزات الرياضية عامة ولعبة كرة القدم بشكل خاص.

وأبدى اعتزازه بحرص القيادة على كل ما من شأنه تطوير الرياضة في المملكة، مُقدماً شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه المباشر ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على دعم الاتحادات والأندية الرياضية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة.وفق “أخبار 24”.

رئيس “اتحاد القدم” يشكر القيادة على استراتيجية دعم الأندية الرياضية

اخبار رياضية
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