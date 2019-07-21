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اخبار رياضية > بتال القوس يعلق على بيان نادي الهلال بشأن وقف المفاوضات مع “عموري”
21/07/2019   9:27 ص

بتال القوس يعلق على بيان نادي الهلال بشأن وقف المفاوضات مع “عموري”

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علق الإعلامي والكاتب الصحفي الرياضي بتال القوس، على بيان إدارة نادي الهلال الذي أعلن فيه وقف المفاوضات مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”.

وقال بتال القوس في تغريدة له على “تويتر”: “بيان نادي الهلال في مفاوضات عموري بيان مؤدب أكثر من اللازم”.

يذكر أن نادي الهلال أعلن وقف مفاوضات التجديد مع عموري مبرراً السبب بعدم رد اللاعب خلال المدة التي حددها النادي للرد، في المقابل قال وكيل عموري إنه سيصدر هو ووكيله بياناً صحافياً في الوقت المناسب لإظهار كل الحقائق.وفق “أخبار 24”.

بيان نادي الهلال في مفاوضات عموري.. بيان مؤدب أكثر من اللازم..

بتال القوس يعلق على بيان نادي الهلال بشأن وقف المفاوضات مع “عموري”

اخبار رياضية
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